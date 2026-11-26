Белка. / © Unsplash

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На западе Украины ожидается ухудшение погодных условий. В ряде областей прогнозируют значительные снегопады и гололедицу.

Об этом предупреждают синоптики Укргидрометцентра.

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По прогнозу, непогода накроет сразу четыре области: Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую. Высота снежного покрова может увеличиться на 8–20 сантиметров.

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«Днем 27 и ночью 28 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях сильный снег», — сообщили синоптики.

Кроме того, на дорогах ожидается гололед, что может усложнить движение транспорта и повысить аварийность. Из-за ухудшения погодных условий объявлен уровень опасности — желтый.

По прогнозу Укргидрометцентра, будет снижать днем 27 ноября и ночью 28 ноября. / © Укргидрометцентр

Похолодание в Украине — что известно

Глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постыгань сообщил, что с 27 ноября в регионах начнется дальнейшее плавное похолодание и движение в сторону зимней погоды. Впрочем, добавил он, пока говорить о сильных морозах нет оснований.

По данным синоптиков, снег в декабре возможен в большинстве регионов Украины, однако его количество и продолжительность залегания снежного покрова будут зависеть от температуры воздуха. Во время потепления осадки могут быть в виде дождя или мокрого снега. Если температура опустится ниже нуля, будет расти вероятность снегопадов и образование снежного покрова.

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