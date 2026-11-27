В ближайшие дни Украину накроют снегопады и похолодание / © ТСН

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В эти выходные, 28–29 ноября, погоду в Украине будет определять скандинавский антициклон «Manuel», который принесет усиление морозов и сухую воздушную массу. Несмотря на общее похолодание, западные и южные области накроют снегопады, дожди и порывистый ветер.

Подробный прогноз погоды от синоптиков читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что антициклон под названием «Мануэль» из Скандинавии постепенно перемещается в сторону Украины. По словам специалистки, количество осадков и облачность будут уменьшаться, атмосферное давление будет расти, а морозы станут сильнее.

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В субботу, 28 ноября, в Украине осадки ожидаются только на юго-западе и на крайнем юге. Остальная часть страны окажется под влиянием антициклона, поэтому там будет сухо и местами солнечно.

«Поскольку антициклон будет оказывать давление, а южная циклоничность будет сопротивляться, эта борьба приведет к усилению восточного ветра на юге и западе Украины, будьте внимательны», — отмечает Диденко.

Температура воздуха в ближайшую ночь составит от -2 до -7 градусов мороза, днем столбики термометров будут показывать от -1 до -5 градусов мороза. Немного теплее будет на юге и в Закарпатье.

«В воскресенье, 29 ноября, антициклон приблизится ещё ближе, повсеместно будет без осадков, а температура воздуха будет от лёгкого до умеренного мороза», — прогнозирует синоптик.

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В Киеве в эти выходные ожидается сухая погода с прояснениями.

«Будет морозно: ночью до -3–5 градусов, днём -1–3 градуса. Скользко!» — предупреждает Диденко.

По словам специалиста, в первой половине следующей недели морозы в Украине усилятся, а во второй половине недели холода ослабнут.

Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

В то же время руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что усиливаются морозы и растет атмосферное давление.

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По его словам, несмотря на глобальное потепление, в наш регион продолжает поступать холодный воздух из Баренцева моря.

Масштабный скандинавский антициклон «Manuel» перекрыл путь теплым циклонам из Атлантики, поэтому в ближайшие дни температура будет снижаться на фоне сухой погоды. В последние выходные осени, 28–29 ноября, в Черкасской области ожидается от -5 до -10 градусов мороза в течение суток и отсутствие осадков.

Метеорологическая карта

Синоптик Игорь Кибальчич сообщает, что в эти выходные, 28–29 ноября, Украину охватит арктический холод из-за мощного скандинавского антициклона. На западе Украины ночью, а местами и днем, будет идти снег, на дорогах образуется гололед. Ночью температура опустится до -3…-8 градусов мороза, днем будет держаться в пределах от -4 до +1 градуса тепла. Теплее будет в Закарпатье: ночью ожидается до +3, днем — 0…+5.

В северных и центральных областях день пройдет без осадков. На севере ночью ожидается -4…-9 градусов мороза, днем — от 0 до -5 градусов мороза. В центре ночная температура составит -2…-7°, а дневная — от -2 градусов мороза до +3 тепла.

По словам синоптика, южные регионы ожидает переменчивая погода. На остальной территории будет сухо, однако на юге Одесской области пройдут дожди с мокрым снегом, а утром и днем порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Ночью здесь ожидается от -1 до +4 градусов тепла, днем воздух прогреется до 0…+5.

На востоке осадков не будет. Ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов ниже нуля, днём температура будет колебаться от 0 до -5 градусов ниже нуля.

Какая погода ожидается в Украине 28 ноября

По данным Украинского гидрометцентра, в субботу, 28 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

В юго-западных областях ночью ожидается умеренный снег и мокрый снег, местами возможно его налипание, а днём в Карпатах прогнозируется небольшой снег. В то же время на Прикарпатье, а также во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях синоптики объявили первый, желтый, уровень опасности из-за значительных снегопадов, которые продлятся еще с 27 ноября. Прирост снежного покрова там может составить 8–20 см. Из-за непогоды и гололеда на дорогах возможны затруднения движения транспорта и перебои в работе коммунальных, строительных и энергетических служб.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях 28 ноября в нескольких областях Украины / © Укргидрометцентр

На остальной территории страны сутки пройдут без значительных осадков, лишь на юге Одесской области и в Крыму пройдут дожди. В большинстве западных и центральных регионов на дорогах местами образуется гололед. Преобладать будет северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, однако днем на морском побережье возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит -3…-8 градусов мороза, днём столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов ниже нуля. В Закарпатье в течение суток будет держаться 0…+5 градусов тепла, а на юге Одесской области и в Крыму воздух прогреется до +1…+6.

Погода в Украине 28 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В субботу, 28 ноября, в Киевской области будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от -3 до -8 градусов мороза, днём ожидается от 0 до -5 градусов мороза. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от -4 до -6 градусов мороза, днем синоптики прогнозируют от -1 до -3 градусов мороза.

Погода во Львове

Во Львовской области 28 ноября погоду будет определять южная окраина антициклона над странами Балтии и влияние высотной впадины, сообщают синоптики.

В регионе будет облачно с прояснениями. Ночью и утром ожидается небольшой снег, днём без значительных осадков. На дорогах будет гололед. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха в течение суток по области будет колебаться в пределах от -2 до -7 градусов мороза.

Во Львове температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 до -5 градусов мороза.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 28 ноября ожидается облачная погода без осадков. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от -7… до -2 градусов мороза;

днём ожидается от -3 до +2 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от -5 до -3 градусов мороза;

днём ожидается от -2 до 0.

Погода в Харькове

В Харьковской области 28 ноября будет облачно с прояснениями и без осадков, прогнозируют синоптики.

Будет дуть северный ветер со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до -8 градусов мороза, днём ожидается от 0 до -5 градусов мороза.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до -6 градусов мороза, днём ожидается от 0 до -2 градусов мороза.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 28 ноября будет облачно. Местами возможны небольшие осадки, на автодорогах области местами гололед, видимость хорошая. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 9–14 м/с, местами будут порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью и днём по области ожидается от -2 мороза до +3 градусов тепла, на юге воздух прогреется до +6 тепла. В Одессе температура воздуха ночью и днем ожидается от +1 до -3 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре 2026 года.

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