До -25 градусов: в Украину сует аномальный холод: сколько дней надо "продержаться"
Синоптик Диденко предупредила об экстремальном похолодании в Украине в следующие 4 дня.
Февраль в Украине начнется сильными морозами.
Какая будет погода в Украине в первые дни февраля, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она призвала украинцев готовиться к сильным морозам. Уже в ближайшую ночь ожидается -18-23.
На севере и западе иногда -23-25 градусов, днем в воскресенье, 1 февраля — 12-17 градусов мороза.
На юге Украины ночью -10-15, завтра днем -5-10 градусов.
«Завтра повсюду без осадков, потому что — антициклон. Ясное небо в ближайшую ночь будет способствовать дополнительному охлаждению воздуха», — отметила Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве завтра также ожидаются сильные морозы.
По словам синоптикини, в ближайшую ночь в столице -20-22, завтра днем около -15, но поздно вечером в воскресенье в Киеве уже может достичь -25 градусов мороза.
Диденко уточняет, что эти морозы будут продолжаться несколько дней и ослабеют уже со второй половины следующей недели — примерно с 5 февраля.
«Надо продержаться фактически четыре дня», — подытожила она.
Ранее синоптики предупредили о лютых морозах в Украине, из-за которых объявлен красный уровень опасности.