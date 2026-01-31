До -25 градусов: в Украину сует аномальный холод: сколько дней надо "продержаться"

Прогноз погоды на 1-5 февраля / © ТСН

Реклама

Февраль в Украине начнется сильными морозами.

Какая будет погода в Украине в первые дни февраля, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она призвала украинцев готовиться к сильным морозам. Уже в ближайшую ночь ожидается -18-23.

Реклама

На севере и западе иногда -23-25 градусов, днем в воскресенье, 1 февраля — 12-17 градусов мороза.

На юге Украины ночью -10-15, завтра днем -5-10 градусов.

«Завтра повсюду без осадков, потому что — антициклон. Ясное небо в ближайшую ночь будет способствовать дополнительному охлаждению воздуха», — отметила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве завтра также ожидаются сильные морозы.

Реклама

По словам синоптикини, в ближайшую ночь в столице -20-22, завтра днем около -15, но поздно вечером в воскресенье в Киеве уже может достичь -25 градусов мороза.

Диденко уточняет, что эти морозы будут продолжаться несколько дней и ослабеют уже со второй половины следующей недели — примерно с 5 февраля.

«Надо продержаться фактически четыре дня», — подытожила она.

Ранее синоптики предупредили о лютых морозах в Украине, из-за которых объявлен красный уровень опасности.