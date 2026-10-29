До 2,5 очереди одновременно: 30 октября в Украине усилят отключения света

Отключение света в Украине 30 октября

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В пятницу, 30 октября, в части областей Украины будут вынуждены ограничивать потребление электроэнергии. Графики будут действовать почти все сутки — с 06:00 до 23:59, а объем почасовых отключений составит от 1,5 до 2,5 очереди.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

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Какие графики отключений будут действовать 30 октября

Ограничения будут введены для двух категорий потребителей:

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Для промышленности: с 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности.

Для всех категорий потребителей: с 06:00 до 23:59 будут применяться графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очереди.

В сообщении не уточняется, какие области попали под ограничения. Конкретное время обесточений для потребителей будет зависеть от региона и очереди.

Почему будут отключать электроэнергию

Причиной ограничений послужили последствия массированных российских атак на энергообъекты. В «Укрэнерго» предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за новых обстрелов и их последствий.

Актуальные графики для конкретного адреса следует проверять на официальных страницах местного оператора системы распределения — облэнерго. Энергетики также призывают экономно использовать электроэнергию, когда ее подачу восстанавливают по графику.

Отключения света и подготовка к зиме — последние новости

Из-за последствий российских атак ситуация в энергосистеме остается нестабильной, а в отдельных регионах приходится применять аварийные ограничения. В частности, в Киеве вводили экстренные отключения электроэнергии, во время которых обычные графики не действовали. В таких условиях предусмотреть продолжительность обесточивания сложнее, поэтому домохозяйствам приходится учитывать возможность длительного отсутствия электричества.

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Продолжительный блэкаут может вызвать проблемы не только с освещением и зарядкой телефонов, но и водоснабжением, отоплением и канализацией. Если соответствующие системы зависят от электричества, при обесточивании привычные бытовые условия могут существенно измениться. Поэтому отсутствие света, воды и отопления следует учитывать при подготовке дома к возможным перебоям.

С приближением холодов к энергетическим рискам добавляется еще одна проблема — поддержание безопасной температуры в доме. Заранее проверенные окна и двери, исправные отопительные приборы и продуманный способ резервного питания помогают подготовить жилье к морозам и длительным отключениям. В то же время генераторы нельзя использовать в закрытых помещениях из-за опасности отравления угарным газом. Именно подготовка дома к морозам становится важной частью готовности к зимним перебоям с электроснабжением.

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