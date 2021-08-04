До 28° тепла и местами грозовые дожди: прогноз погоды в Украине на среду, 4 августа

До 28° тепла и местами грозовые дожди: прогноз погоды в Украине на среду, 4 августа

В отдельных районах возможны град и шквалы.

В среду, 4 августа, в Украине будет переменно облачная погода, в некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня днем в западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер на Правобережье южный, на остальной территории северный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей 18-23°, днем 23-28°, на юге и востоке страны местами до 31°, в Карпатах ночью 5-10°, днем 16-21°.

В Киеве 4 августа без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°. Предупреждение о гидрометеорологических явлениях: 4-5 августа в большинстве районов области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

Погода в Украине: в августе будет еще жарче - прогноз синоптиков

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