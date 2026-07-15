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До +30 почти по всей Украине: синоптик назвала регионы, которые избегут жары
Середина июля принесет украинцам тёплую погоду без сильных дождей. Значительных осадков в Украине 16 июля не прогнозируется.
В четверг, 16 июля, погода в Украине будет преимущественно сухой. Синоптики не прогнозируют значительных осадков, а дневная температура в большинстве областей составит от +25 до +30 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
В северных и восточных регионах будет немного прохладнее. В Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях днем ожидается +23…+27 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве четверг также пройдет без значительных осадков. Днем температура воздуха поднимется до +26…+27 градусов.
Напомним, ранее Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасных погодных явлениях 15 июля. В Прикарпатье, Закарпатье и на юго-востоке страны прогнозируются грозы, объявлен I уровень опасности (желтый).