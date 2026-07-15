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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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До +30 почти по всей Украине: синоптик назвала регионы, которые избегут жары

Середина июля принесет украинцам тёплую погоду без сильных дождей. Значительных осадков в Украине 16 июля не прогнозируется.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Прогноз погоды

Прогноз погоды / © ТСН

В четверг, 16 июля, погода в Украине будет преимущественно сухой. Синоптики не прогнозируют значительных осадков, а дневная температура в большинстве областей составит от +25 до +30 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

В северных и восточных регионах будет немного прохладнее. В Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях днем ожидается +23…+27 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве четверг также пройдет без значительных осадков. Днем температура воздуха поднимется до +26…+27 градусов.

Напомним, ранее Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасных погодных явлениях 15 июля. В Прикарпатье, Закарпатье и на юго-востоке страны прогнозируются грозы, объявлен I уровень опасности (желтый).

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Дата публикации
Количество просмотров
259
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