До 30° тепла и дожди в большинстве регионов: прогноз погоды в Украине на четверг, 26 августа

До 30° тепла и дожди в большинстве регионов: прогноз погоды в Украине на четверг, 26 августа

В отдельных районах возможны град и шквалы.

В четверг, 26 августа, в Украине ожидается переменно облачная и преимущественно дождливая погода.

Также читайте От жары к значительному похолоданию: какой в этом году будет погода в сентябре

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране, кроме восточных, большинства районов западных областей и южной части, ожидаются кратковременные дожди, днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в западных областях 7-12°, в южной части 15-20°, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 18-23° (в Карпатах 7-12°), на остальной территории 25-30°.

В Киеве 26 августа ожидается кратковременный дождь. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 18-20°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Магнитные бури накрыли Украину: как пережить и защититься

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку