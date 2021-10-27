До 30 тысяч в сутки: ученые назвали регионы, которые в опасности из-за распространения COVID-19 в Украине

До 30 тысяч в сутки: ученые назвали регионы, которые в опасности из-за распространения COVID-19 в Украине

В Украине на этой неделе уже обновлен рекорд смертности от последствий коронавируса.

В Украине за последние две недели заболеваемость коронавирусом продолжала расти и количество новых случаев болезни возросло в 1,5 раза, положительных результатов ПЦР-тестов – в 1,7 раза, а новых госпитализаций – в 1,47 раза. Смертность выросла почти вдвое и превысила максимумы весенней волны на 25%. В начале ноября ученые уже прогнозируют до 28 929 новых инфицированных в сутки.

Об этом идет речь в прогнозе ученых Национальной академии наук (НАН).

Как уточняется, на этой неделе в Украине уже обновлен рекорд смертности и ожидается обновление рекордов ежедневных обнаружений. Ученые прогнозируют, что рост будет продолжаться еще не менее 1-2 недель даже при сохранении этой тенденции.

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В настоящее время среднее количество новых обнаружений в Украине увеличилось до 20 411 человек в день. Но, согласно прогнозным вычислениям, уже в течение недели 3–9 ноября среднее количество новых случаев будет равно 28 929.

Согласно рассматриваемым сценариям регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области и г. Киев.

Національна академія наук України

"По данным Минздрава относительно госпитализаций среди вакцинированного и невакцинированного населения, инцидентность госпитализаций среди полностью вакцинированных ниже на 87% по сравнению с невакцинированными, а среди частично вакцинированных (одной дозой) – на 62%. Эти показатели являются оценками эффективности полной и частичной вакцинации", – говорится в сообщении.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, по количеству смертей от коронавируса Украина занимает третье место в мире и второе в Европе.

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