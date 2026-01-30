С сегодняшнего дня можно получить 300 тысяч гривен на свет и тепло: как это сделать по госпрограмме «СвітлоДім»

Свет / © unsplash.com

Украина запускает программу «СвітлоДім», призванную сделать многоквартирные дома более устойчивыми к энергетическим вызовам. Теперь ОСМД и управляющие компании смогут получить от государства деньги на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и солнечных панелей.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По новой программе средства можно получить быстро и полностью онлайн, а после принятия решения финансирование поступает в течении 48 часов. Прием заявок открывается уже с сегодняшнего дня, 30 января.

Что известно о программе

Главная цель программы – обеспечить бесперебойную работу критически важных систем в многоэтажках: водоснабжения, связи, лифтов, освещения и теплоснабжения, особенно в отопительный период.

"Важно не только восстанавливать, но и усиливать дома людей альтернативными решениями", - отмечает Кулеба.

Финансирование предоставляется в размере от 100 до 300 тысяч гривен. Сумма зависит от этажности дома и количества подъездов.

На эти средства жильцы могут самостоятельно выбрать и приобрести необходимое оборудование – от дизельных или бензиновых генераторов до солнечных панелей и систем накопления энергии.

«За предоставленные государством средства можно приобрести генераторы, аккумуляторы, инверторы, солнечные панели. Люди сами выбирают, что именно им нужно и у кого покупать. Все онлайн. Без бумаг и очередей. С четкими сроками принятия решений», – объяснил Кулеба.

На первом этапе "СвітлоДім" заработает в Киеве и Киевской области. В то же время, в Минразвития общин отмечают: это не краткосрочная инициатива, а долгосрочная инвестиция в безопасность людей и энергетическую независимость жилых домов.

«СвітлоДім»: как получить помощь

Итак, программа работает следующим образом:

государство предоставляет грант на автономное электропитание дома;

средства можно израсходовать на генераторы, аккумуляторы, инверторы, солнечные панели;

выбор оборудования и поставщика – за заявителем;

процесс полностью цифровой, без бумажных справок;

после одобрения заявки деньги поступают в течение 48 часов.

Что нужно сделать:

Подготовить решение ОСМД или управляющего дома. Подать заявку онлайн через сайт svitlodim.gov.ua. Дождаться принятия решения комиссией при Минразвитии. Получить деньги и закупить необходимое оборудование.

По всем организационным вопросам украинцы могут обращаться на правительственную горячую линию 1545 года.

Кроме того, на фоне массированных обстрелов, аварийных отключений электроэнергии, тепла и воды для украинцев снова актуализировался вопрос оплаты коммунальных услуг. Есть четкие механизмы, позволяющие потребителям уменьшать суммы в платежках за периоды, когда услуги предоставляются не полностью или с нарушениями.