С сегодняшнего дня можно получить 300 тысяч гривен на свет и тепло: как это сделать по госпрограмме «СвітлоДім»
С 30 января 2026 года в Украине стартует новая государственная программа, которая позволит многоквартирным домам получить от 100 до 300 тысяч гривен на оборудование для автономного электропитания.
Украина запускает программу «СвітлоДім», призванную сделать многоквартирные дома более устойчивыми к энергетическим вызовам. Теперь ОСМД и управляющие компании смогут получить от государства деньги на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и солнечных панелей.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
По новой программе средства можно получить быстро и полностью онлайн, а после принятия решения финансирование поступает в течении 48 часов. Прием заявок открывается уже с сегодняшнего дня, 30 января.
Что известно о программе
Главная цель программы – обеспечить бесперебойную работу критически важных систем в многоэтажках: водоснабжения, связи, лифтов, освещения и теплоснабжения, особенно в отопительный период.
"Важно не только восстанавливать, но и усиливать дома людей альтернативными решениями", - отмечает Кулеба.
Финансирование предоставляется в размере от 100 до 300 тысяч гривен. Сумма зависит от этажности дома и количества подъездов.
На эти средства жильцы могут самостоятельно выбрать и приобрести необходимое оборудование – от дизельных или бензиновых генераторов до солнечных панелей и систем накопления энергии.
«За предоставленные государством средства можно приобрести генераторы, аккумуляторы, инверторы, солнечные панели. Люди сами выбирают, что именно им нужно и у кого покупать. Все онлайн. Без бумаг и очередей. С четкими сроками принятия решений», – объяснил Кулеба.
На первом этапе "СвітлоДім" заработает в Киеве и Киевской области. В то же время, в Минразвития общин отмечают: это не краткосрочная инициатива, а долгосрочная инвестиция в безопасность людей и энергетическую независимость жилых домов.
«СвітлоДім»: как получить помощь
Итак, программа работает следующим образом:
государство предоставляет грант на автономное электропитание дома;
средства можно израсходовать на генераторы, аккумуляторы, инверторы, солнечные панели;
выбор оборудования и поставщика – за заявителем;
процесс полностью цифровой, без бумажных справок;
после одобрения заявки деньги поступают в течение 48 часов.
Что нужно сделать:
Подготовить решение ОСМД или управляющего дома.
Подать заявку онлайн через сайт svitlodim.gov.ua.
Дождаться принятия решения комиссией при Минразвитии.
Получить деньги и закупить необходимое оборудование.
По всем организационным вопросам украинцы могут обращаться на правительственную горячую линию 1545 года.
Кроме того, на фоне массированных обстрелов, аварийных отключений электроэнергии, тепла и воды для украинцев снова актуализировался вопрос оплаты коммунальных услуг. Есть четкие механизмы, позволяющие потребителям уменьшать суммы в платежках за периоды, когда услуги предоставляются не полностью или с нарушениями.