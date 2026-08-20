До 3100 гривен на карту: как не лишиться денежной выплаты в августе

Доплата

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Ко Дню Независимости Украины отдельные категории граждан получат разовую денежную помощь. Размер выплат, в зависимости от статуса лица, будет колебаться от 450 до 3100 гривен.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Пенсионерам, а также получателям жилищных субсидий и льгот средства будут начислены полностью автоматически, тогда как другим категориям граждан для обеспечения выплаты необходимо лично или онлайн подать соответствующее заявление в органы ПФУ.

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Размеры денежных выплат по категориям

Максимальная сумма выплаты в 2026 году установлена на уровне 3100 грн. На её получение имеют право:

лица с инвалидностью вследствие войны I группы;

граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Для других категорий украинцев предусмотрены следующие объемы помощи:

2900 грн— лица с инвалидностью вследствие войны II группы;

2700 грн — лица с инвалидностью вследствие войны III группы;

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1000 грн — участники боевых действий и пострадавшие участники Революции достоинства;

650 грн— члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

450 грн— участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Кому выплаты поступят автоматически

Гражданам, которые уже получают пенсию, ежемесячное пожизненное содержание, жилищные субсидии или льготы по оплате коммунальных услуг и при этом не проходят военную службу, средства будут выплачены в августе непосредственно вместе с соответствующими ежемесячными начислениями. Обращаться в органы ПФУ им не нужно.

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Ветеранам войны, которые в настоящее время находятся на военной службе, выплаты будут перечисляться непосредственно на счета воинских частей, учреждений и организаций, где они проходят службу. Военнослужащим рекомендуется убедиться, что по месту службы имеется информация об их статусе ветерана.

Как подать заявление

Лицам, имеющим право на пособие, но не являющимся пенсионерами, льготниками или военнослужащими, необходимо самостоятельно подать заявление в ПФУ.

В заявлении произвольной формы указываются документы, удостоверяющие личность, номер банковского счета, налоговый номер (РНОКПП) и реквизиты удостоверения ветерана. К заявлению прилагаются копия паспорта и копия удостоверения о статусе.

Подать документы можно несколькими способами:

лично — через сервисный центр ПФУ или ЦНАП.

по почте — по адресу территориального органа ПФУ.

онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ с помощью КЭП.

Сроки подачи документов

Основной срок подачи заявлений — до 1 августа 2026 года. Если по уважительным причинам не удалось подать заявление в срок, это можно сделать до 1 октября 2026 года.

Граждане, которые получат соответствующий статус до 24 августа и не получат средства до начала октября, будут иметь право подать заявление в ПФУ до 1 октября и получить выплату до 1 ноября текущего года.

Напомним, что часть украинских пенсионеров имеет право на ежемесячную специальную надбавку к основным выплатам. В 2026 году её размер составляет 5 667 гривен.

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