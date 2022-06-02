До 33° тепла и местами дожди: прогноз погоды в Украине на пятницу, 3 июня

В пятницу, 3 июня, в Украине будет тепло, в восточных и южных областях даже жарко.
Погода будет переменно облачной.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, 3 июня ночью в Украине, кроме западных и большинства южных областей, ожидается небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, днем в восточной части умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в восточных и южных областях ночью 15-20°, днем 28-33°, на остальной территории ночью 11-16°, в западных областях местами 8-10°, днем 22-27°.
В Киеве 3 июня ночью также будет идти дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 24-26°.
Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.
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