До 3400 гривен: в Украине могут ввести штрафы за нарушение комендантского часа

Кабинет министров Украины предлагает ввести штрафы за нарушение правил, действующих во время военного положения, в частности, за нарушение комендантского часа.

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Штрафы за нарушение комендантского часа

Для физических лиц: пребывание на улице или в общественных местах в комендантский час без спецпропуска будет наказываться штрафом в размере от 850 до 1700 гривен .

В случае повторного нарушения в течение года штраф возрастет до 1700-3400 гривен.

Законопроект предусматривает исключения. Штрафы не будут применяться к людям, которые находятся на улице во время воздушной тревоги, направляясь к укрытиям, а также в случаях, связанных с оказанием медицинской помощи, спасением людей или имущества.

Ответственность за пребывание в зонах эвакуации

Кроме того, документ устанавливает наказание за въезд или пребывание в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация:

За первое нарушение штраф будет составлять от 510 до 850 гривен .

При повторном нарушении в течение года сумма штрафа увеличится до 1700-3400 гривен.

Законопроект пока ожидает рассмотрения и принятия народными депутатами.

Напомним, в Украине планируется внедрить ответственность за нарушение комендантского часа. Не исключено, что это может быть введение штрафов, но их размеры публично пока не озвучивались. Не исключается, что полицию наделят полномочиями задерживать нарушителей.