До +35°C и больше: синоптики назвали дату возвращения аномальной жары в Украину

Жара / © ТСН

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В начале августа Украину покроет новая волна жары. В западных областях столбики термометров могут подняться до +35°C и даже выше, в то время как дождей станет гораздо меньше.

Об этом сообщила синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эфире День.LIVE.

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По словам Птухи, на погоду в Украине еще влияет атмосферный фронт. В ближайшие сутки кратковременные дожди разной интенсивности прогнозируются на востоке и северо-востоке страны.

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В то же время, уже с 30 июля ситуация начнет меняться.

«Начиная уже с завтрашнего дня в западных областях и большинстве других регионов Украины будет повышаться атмосферное давление. Это означает, что будет меньше осадков, больше солнечных прояснений в дневные часы и постепенное повышение температурных показателей», — объяснила синоптика.

Когда температура начнет стремительно расти

По прогнозу Укргидрометцентра, уже 30–31 июля дневная температура в большинстве областей будет составлять +24…+30°C.

Жарче всего будет на Закарпатье и в отдельных западных регионах.

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«Начиная с 30–31 числа уже +24…+30 градусов в большинстве областей, а в Закарпатье и в некоторых западных областях уже и до +33 может быть повышение», — отметила Наталья Птуха.

Самое ощутимое потепление, по словам синоптикини, ожидается уже в первые дни августа.

«В первые два дня августа ночная температура будет +15…+20 градусов, а дневные максимумы — +28…+34. В западных областях столбики термометров могут подниматься и до +35, иногда даже немного выше», — сообщила она.

Именно западные области, по словам синоптикини, первыми ощутят новую волну жары, которая придет в Украину с территории Европы.

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Надолго ли задержится жара

По предварительным оценкам синоптиков высокие температуры могут удерживаться по меньшей мере в течение первых дней августа. В то же время, продолжительность жаркого периода пока окончательно не определена.

«Такая жара пока, по предварительным оценкам наших специалистов и глобальным расчетным прогнозам, в первые дни августа еще может продержаться с определенными колебаниями в зависимости от региона. Но насколько продолжительна эта волна жары, будем уточнять с ее приближением», — подчеркнула Наталья Птуха.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, ранее мы писали, что 29 июля в Украине ожидается резкое изменение погоды: большинство территории окажется под влиянием антициклона, поэтому дождей станет меньше, однако в восточных областях и Сумской области прогнозируют грозы. Синоптикиня Наталья Диденко также предупредила о высокой пожарной опасности в регионах, где сохранится жаркая и сухая погода. В конце июля и начале августа температура снова начнет расти, и страну накроет новая волна жары.

К слову, синоптик Игорь Кибальчич предупреждает о сильной жаре, которая охватит Украину в первые дни августа. По его прогнозу ожидается до +38 °C. В воскресенье 2 августа ожидается солнечная и сухая погода на большей части территории страны. Температура воздуха в северо-восточных областях составит +24…+29 °C. На остальной территории жара усилится до +31…+36 °C, в Закарпатье местами +38 °C.

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