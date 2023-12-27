"До 36 месяцев никто не доживет": военный о ротации в Украине

К сожалению, мало кто доживает до замены.

Вопрос ротации военных остается очень сложным и актуальным. Некоторые из них считают, что справедливости пока нет.

Об этом в интервью ТСН рассказал штурмовик Александр Миненко на псевдо "Переселенец".

"Многие выживают 18 месяцев... это мне повезло. А как сейчас говорят, что 36 месяцев, то никто не доживет", – уверяет военный.

По его мнению, депутатов Верховной Рады нужно хотя бы на сутки увезти на "ноль".

"Пусть они почувствуют, что это такое, чтобы потом принимать решения. Пусть приедут в "безопасную" зеленую зону, там, где мы получаем 30 тысяч... Как-то нет справедливости. Как будто мы делаем такое дело, а особой поддержки никакой нет, не чувствуется", – эмоционально отметил боец.

Ранее военный заметил, что для ротации нужно гораздо больше людей, чтобы компенсировать потери.

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