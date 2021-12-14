До 4 тысяч грн: названы цены на новогодние елки в Украине

До 4 тысяч грн: названы цены на новогодние елки в Украине

Покупая елку, нужно проверять ее легальность.

Елка, высотой 1 метр, к Новому году-2022 в государственных лесхозах Украины будет стоить в пределах 70-100 грн с НДС. На елочных базарах будет вдвое-втрое дороже.

Об этом сообщили в Гослесагентстве в комментарии "УП. Жизнь".

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Как отмечается, на торговых площадках Киевской области цены на елки будут достигать от 108 до 2,5 тысяч грн, а на сосны – от 70 до 4 тысяч грн. Всё зависит от высоты дерева.

Список цен и адресов лесхозов, где продаются деревья, можно найти на сайте конкретного областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

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В Гослисагентстве Украины призывают граждан обязательно проверять легальность елки. Сделать это можно благодаря бирке со штрих-кодом, которым оснащено каждое деревце. Защитная маркировка содержит информацию о происхождении елки: место заготовки, название лесозаготовителя и его подчинение.

Каждый покупатель со своего смартфона может проверить всю эту информацию с помощью сайта: https://www.yalynka.info/.

Как сообщалось, елка может вызвать аллергические симптомы. Что нужно знать, чтобы не испортить Новый год, читайте здесь.

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