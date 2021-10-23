До 40 усопших в день: в Одессе крематорий работает без перерывов из-за вспышки COVID-19

До 40 усопших в день: в Одессе крематорий работает без перерывов из-за вспышки COVID-19

Из-за того, что в Украине есть только три крематория, в Одессу везут усопших из других городов.

В Одессе из-за вспышки коронавируса крематорий работает без перерывов. Ежедневно там сжигают до 40 тел усопших.

Об этом рассказал директор одесского крематория Владимир Букач, пишет "Думская".

По его словам, в Одессе ежедневно кремируют 40 тел погибших, работа заведения расписана на весь день.

"На прощание выделяется 20 минут. Разница в том, что одна группа может попрощаться в зале, а другая — на улице. К вспышки коронавируса люди могли выбрать время, когда они хотят попрощаться с родным. Сейчас весь день расписан", — говорит Владимир Букач .

Директор одесского крематория добавляет, что сейчас к ним поступают заявки на кремацию с других городов.

"Проблема в том, что сейчас в Украине есть только три крематории. И к нам также везут покойников из других городов, но мы справляемся", — объясняет Владимир Букач.

Напомним, врач рассказал, можно ли делать прививки от коронавируса различными вакцинами.

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