До 400 тысяч грн на "нуле" и новые сроки службы: Минобороны готовит масштабную реформу армии

На этой неделе министр обороны Михаил Федоров представит нардепам свое видение ряда изменений к прохождению военной службы. Они, в частности, предусматривают изменения в отношении денежного довольствия военнослужащих, сроков службы и возможность увольнения для отдельных категорий военных, которые служат с 2022 года.

Об этом РБК-Украина рассказали собеседники в Раде.

По данным издания, сейчас концепт изменений не касается самого процесса мобилизации и ТЦК и СП. Изменения в этих сферах команда Минобороны планирует представить депутатам в середине июня.

В начале недели команда Минобороны представила эти изменения депутатам из профильного парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Сегодня — презентация для парламентариев из «Слуги народа», вчера была для нардепов из других фракций и групп.

Среди изменений, представленных Минобороны, предполагается повышение базового денежного довольствия военнослужащих с 20 тысяч до 30 тысяч гривен. Кроме того, предполагается, что военные смогут получать денежное довольствие до 400 тысяч гривен — это для тех, кто проходит службу на переднем крае.

«То есть за каждый день выполнения боевых задач в зависимости от их сложности и т.д. — планируется дополнительная оплата 20-40 тысяч в день», — рассказал один из собеседников.

Также планируется увеличение денежного довольствия для командиров бригад, штабов, корпусов и Главнокомандующего. Параллельно Минобороны разрабатывает систему контрактов, которая будет доступна и для тех, кто уже мобилизован, пошел за рекрутингом и служит в армии. Эта система будет предусматривать четкие сроки службы.

«Для отдельных категорий они будут составлять до двух лет, после этого у них будет определенный срок на отдых, который пока дискутируется. Для тех, кто имел ранения, срок службы, определенный контрактом, будет меньше», — уточнил источник.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в июне в Украине стартует армейская реформа, ключевым приоритетом которой станет повышение денежного довольствия по принципу справедливости. Минимальные выплаты в тылу составят от 30 тыс. грн, а для боевых должностей они будут в разы выше. Для пехотинцев будут введены специальные контракты с выплатами 250–400 тыс. грн. Также реформа предполагает ужесточение контрактной системы, что позволит определить четкие сроки службы и начать поэтапную демобилизацию ранее мобилизованных.

