До 44-летия не дожил пять дней: в больнице скончался спасатель Юрий Ильченко (фото)

Умер капитан ГСЧС / © pixabay.com

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В Украине 25 октября скончался начальник караула 20-й государственной пожарно-спасательной части Юрий Ильченко. Капитан службы гражданской защиты получил тяжелые ранения в результате обстрела. Врачи пять дней боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Юрию Ильченко было 43 года. До своего 44-летия он не дожил всего пять дней. У него остались супруга, несовершеннолетняя дочь и 18-летний сын.

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Юрий Ильченко

Более 21 года посвятил службе спасения

Юрий Ильченко более 21 года работал в пожарно-спасательной службе. За это время он прошел путь от пожарного до начальника караула, участвовал в многочисленных выездах и спасал людей во время чрезвычайных ситуаций.

За отвагу и верность службе спасателя отметили отличием Президента Украины «За оборону Украины», а также нагрудными знаками «За отвагу в чрезвычайной ситуации» и «Знак Почета».

В ГСЧС выразили соболезнования семье и коллегам погибшего спасателя.

«Смерть Юрия — тяжелая потеря для всего нашего коллектива. Выражаем искренние соболезнования его родным, близким и коллегам. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби», — отметили в службе.

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В ГСЧС почтили память Юрия Ильченко, отметив его преданность делу спасения людей.

Ранее стало известно, что российская атака на предприятие ДТЭК Энерго унесла жизни водителя Виталия Щербины. 25 октября российский дрон атаковал угледобывающее предприятие ДТЭК Энерго на Днепропетровщине.

Напомним, россияне атаковали один из торговых объектов в Запорожье.

А 24 октября российские захватчики нанесли удар по Новобаварскому району Харькова.

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