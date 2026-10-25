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До 44-летия не дожил пять дней: в больнице скончался спасатель Юрий Ильченко (фото)
Капитан ГСЧС Юрий Ильченко скончался после пяти дней борьбы врачей за его жизнь. У 43-летнего спасателя остались жена и двое детей.
В Украине 25 октября скончался начальник караула 20-й государственной пожарно-спасательной части Юрий Ильченко. Капитан службы гражданской защиты получил тяжелые ранения в результате обстрела. Врачи пять дней боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Юрию Ильченко было 43 года. До своего 44-летия он не дожил всего пять дней. У него остались супруга, несовершеннолетняя дочь и 18-летний сын.
Более 21 года посвятил службе спасения
Юрий Ильченко более 21 года работал в пожарно-спасательной службе. За это время он прошел путь от пожарного до начальника караула, участвовал в многочисленных выездах и спасал людей во время чрезвычайных ситуаций.
За отвагу и верность службе спасателя отметили отличием Президента Украины «За оборону Украины», а также нагрудными знаками «За отвагу в чрезвычайной ситуации» и «Знак Почета».
В ГСЧС выразили соболезнования семье и коллегам погибшего спасателя.
«Смерть Юрия — тяжелая потеря для всего нашего коллектива. Выражаем искренние соболезнования его родным, близким и коллегам. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби», — отметили в службе.
В ГСЧС почтили память Юрия Ильченко, отметив его преданность делу спасения людей.
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