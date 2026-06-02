До 460 тысяч гривен в месяц: в Раде раскрыли детали новых контрактов для пехотинцев
В Украине в рамках реформы мобилизации рассматривается возможность введения новых краткосрочных контрактов для пехотинцев.
Для пехотинцев в ВСУ могут ввести контракты на 10–14 месяцев. Зарплата будет составлять от 300 до 460 тысяч гривен.
Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире«Еспресо».
По его словам, для военнослужащих, уже проходящих службу в пехоте, могут предложить контракты сроком на 10 месяцев. Для новобранцев предполагаются контракты на 14 месяцев.
Он также сообщил, что средняя зарплата таких военнослужащих может составить около 300 тысяч гривен в месяц, а максимальная — до 460 тысяч гривен.
Пока детали инициативы и возможные сроки ее реализации официально не обнародованы.
По словам Федиенко, военные относятся к инициативе по-разному.
«Кто-то хочет домой, кто-то воспринимает это нормально», — отметил нардеп.
Он добавил, что в настоящее время военные преимущественно относятся к идее положительно, потому что получат соответствующий шанс.
Ранее говорилось, что в Украине готовят существенное повышение зарплат для военнослужащих. По словам народного депутата Николая Княжицкого, средства на это могут поступить из нового пакета международной финансовой помощи в размере около 90 млрд евро, который фактически не придется возвращать. Планируется увеличить выплаты как военным в тылу, так и бойцам на передовой. Больше всего могут вырасти зарплаты пехотинцев, выполняющих боевые задачи на линии фронта. В то же время, окончательные параметры реформы и источники ее финансирования еще прорабатываются правительством и Министерством обороны.