До 5 часов без света: как непогода может изменить графики отключений уже на выходных

Отключение света может продолжаться до 5 часов в день / © ТСН.ua

Реклама

В Украине летом отключения света могут длиться до 5 часов в день в случае ухудшения погоды и снижения солнечной генерации.

Об этом заявил энергетический эксперт, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, передают Новости.LIVE.

По его словам, дождливый циклон достигнет территории Украины, в конце этой недели накроет большинство областей на выходных. Поскольку солнечные станции, сглаживающие сейчас утренние пики потребления (запускаясь на востоке в 05:30, а на западе в 06:20), не смогут работать эффективно, в пасмурные дни возможны утренние отключения продолжительностью от 1 до 2 часов.

Реклама

«Нас накроет обильными дождями, пасмурной погодой. И следующие выходные у нас будут достаточно дождливые с грозами. Потому солнечная энергетика не будет работать достаточно эффективно. И здесь с утра есть потенциальная возможность ограничения от часа до двух. Вечерние часы — пять часов», — говорит эксперт.

Он отметил, что самая тяжелая ситуация — 4,5 часа отключений по графику — наблюдается в Ивано-Франковской области, а также в постоянно обстреливаемых Николаеве и Одессе, тогда как столицу пока спасают перебрасыванием энергии.

«Киев тоже здесь не в лучшей ситуации. На уровне трех-четырех часов в вечерние часы мы будем иметь потенциальное отключение. Энергетики пытаются сейчас перекидывать из других регионов по аварийным схемам от двух атомных электростанций — это Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции — питание на столицу. В принципе, в столице у нас нет сейчас существенных отключений. Поэтому здесь диверсификация очень большая», — говорит Игнатьев.

Одесса и Николаев: остаются в зоне наибольшего риска из-за постоянных вражеских обстрелов и отсутствия собственной генерации. Одесщина уже пережила 8 блекаутов (7 из-за атак, 1 технический).

Реклама

Эксперт отметил, что ситуацию должен стабилизировать европейский импорт. После того, как атлантический циклон накроет Восточную Европу, там снизится потребление, что позволит Украине импортировать электричество на максимальной мощности — на уровне 2,3 ГВт.

Ранее мы писали, что уже через несколько дней погодная ситуация кардинально изменит холодный атмосферный фронт с грозами, шквалами и резким похолоданием.

Напомним, что 30 июня в одной из областей ввели аварийные отключения света.

Также мы писали, что 1 июля во всех областях снова будут отключать свет.

Реклама

Новости партнеров