До 5 урока едва ворочала языком: в Днепре учительница младших классов выпивала на уроках

До 5 урока едва ворочала языком: в Днепре учительница младших классов выпивала на уроках

Родители поведением учительницы возмутились и сообщили о ее любви к алкоголю директору заведения.

В Днепре родители обвинили одну из учительниц младших классов в пьянстве на работе. Педагог пребывала на уроках навеселе, а иногда, по словам детей, выпивала непосредственно в учебном учреждении.

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Об этом сообщает "Наше місто".

Инцидент произошел в школе №29 в Днепре. Родители второклассников сообщили, что классная руководительница их детей систематически заглядывает в рюмку и даже выпивает, находясь в школе, а уже к 5 уроку едва ворочает языком.

Взрослые пожаловались администрации учебного заведения, на что там оперативно отреагировали и учительницу уволили.

В департаменте гуманитарной политики Днепровской горсовета информацию об увольнении педагога и об инциденте с пьянством учительницы подтвердили.

"Учительница была уволена с работы администрацией учреждения. С администрацией учреждения также была проведена беседа. Сейчас вакансия открыта, кадровые вопросы решаются администрацией, в школах кадровая автономия", — рассказали в департаменте.

Напомним, что в Днепре школьник во время урока набросился с кулаками на учительницу музыки. У женщины множественные синяки и гематомы.

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