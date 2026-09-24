Беспилотник / © Associated Press

Реклама

Российские войска начали применять беспилотники, которые могут кратковременно разгоняться до 500-600 км/ч для преодоления систем противовоздушной обороны.

Об этом в эфире «Киев24» сообщил капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

Реклама

По словам военного эксперта, враг использует максимальное ускорение только на отдельных участках маршрута непосредственно в зонах обнаружения и поражения.

Реклама

Однако из-за колоссального расхода горючего БпЛА не способны длительное время удерживать такой темп и вынуждены снова снижать скорость.

Россия атакует Украину реактивными дронами — какая от них угроза

Ранее мы писали о том, что Россия начала активнее применять против Украины новое поколение реактивных беспилотников «Герань», летящих со скоростью до 500 км/ч, поэтому их сложнее перехватывать. Таким образом, им удается обходить ПВО. В частности, этими дронами оккупанты атакуют Киев.

Реактивные беспилотники могут лететь на высоте от 4 до 7 км. Для мобильных групп украинских ПВО, использующих переносные зенитные ракеты, такая высота часто недостижима. Кроме того, из-за более высокой скорости у защитников остается меньше времени на реагирование.

По данным украинских военных, уровень перехвата реактивных дронов составляет около 60%. Для прошлых моделей беспилотников этот показатель превосходил 90%.

Реклама

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины свыше 13,3 тысяч ракет и свыше 142,3 тысяч ударных беспилотников. Такие данные в начале 2026 года привел главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Российская армия использует широкий спектр средств поражения — от относительно дешевых ударных дронов типа «Шахед», которыми можно атаковать Украину массированными волнами, до баллистических и аэробалистических ракет, перехват которых значительно сложнее для украинской ПВО.

Новости партнеров

Новости партнеров