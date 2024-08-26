До 70% населения останется без света: энергетик предоставил графики отключения света 27 августа

Из-за наибольшего массированного обстрела за более чем два года украинцев ждут "достаточно объемные" графики.

В результате наибольшего массированного удара за два с половиной года Киев и Днепропетровщину ждет неутешительный прогноз по графикам отключения света 27 августа.

Об этом вечером 26 августа сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

Он отметил, что обстрел украинской энергосистемы, влияние которого на объекты до сих пор определяют, приведет к тому, что 50–70% населения останется без света.

"Пока прогноз для Киева и Днепропетровщины на завтра — графики, причем достаточно объемные", — написал Коваленко.

Отключение света 27 августа

По прогнозу Коваленко, следует ожидать отключений в течение дня и до позднего вечера:

00:00 - 06:00 три очереди отключений

06:00 - 11:00 четыре очереди

11:00 - 15:00 три очереди

15:00 - 21:00 четыре очереди

21:00 - 00:00 три очереди

"50-70% населения будет без света одновременно… Конечно, система может быть еще нестабильной и что-то пойдет не так. Но посмотрим", — добавил Коваленко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответ на удары РФ. Также он провел Ставку по ситуации в энергетике после российских обстрелов.