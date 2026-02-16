До 8 500 гривен штрафа: в Минюсте объяснили, как будут наказывать за жестокость к животным

Котенок / © pixabay.com

В Украине за жестокое отношение к животным предусмотрена административная и уголовная ответственность, включающая штрафы до 8500 гривен или лишение свободы на срок до 8 лет.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Критерии жестокого обращения

Согласно действующим нормам, жестокостью считаются как умышленные действия, так и бездействие, вызывающие боль, страдания, травмы или смерть животного. Правила распространяются на домашних, бездомных и диких животных.

К перечню нарушений относятся:

избиение, травмирование, отравление, увечье и убийство животных;

оставление животных без присмотра в автомобиле при температуре воздуха свыше +20 °C или ниже +5 °C;

оставление животного привязанным, если оно лишено возможности укрыться, при температуре воздуха свыше +20 °C или ниже 0 °C;

дрессирование животных способом, причиняющим вред их здоровью или общему состоянию;

привязывание животных к транспортным средствам с принуждением к бегу;

натравливание животных друг на друга из хулиганских или корыстных побуждений и т.д.

Полный перечень запрещенных действий определен Законом Украины «О защите животных от жестокого обращения». В зависимости от характера и последствия нарушения предусмотрена административная или уголовная ответственность.

За причинение животному боли или страданий без тяжких последствий предусмотрено административное взыскание. За первое правонарушение злоумышленнику грозит штраф в размере от 3400 до 5100 гривен. При повторном нарушении в течение года или совершении действий группой лиц сумма штрафа возрастает до 8 500 гривен. А нарушителю может грозить административный арест до 15 суток. Дополнительно суд вправе конфисковать животное.

Уголовное наказание

Уголовная ответственность наступает за действия, повлекшие увечья или гибель животного, а также за издевательство над хулиганскими мотивами или пропаганду насилия. За такие преступления предусмотрено ограничение свободы сроком от 1 до 3 лет или заключение на 2–3 года. Самое суровое наказание — от 5 до 8 лет лишения свободы — грозит лицам, распространяющим фото- или видеоматериалы со сценами издевательств.

В министерстве отметили, что свидетелям жестокого обращения следует немедленно вызвать полицию, фиксировать событие на камеру и привлекать зоозащитные организации для оперативного реагирования.

Напомним, в Нетишине на Хмельнитчине мужчину подозревают в том, что он умышленно выбросил из окна седьмого этажа 13-летнего той-терьера, который временно заботился. От полученных травм животное погибло на месте.

Ранее сообщалось, что жестокое обращение с животными расследуют в Измаиле в Одесской области. Речь идет о деятельности ОО «Измаильский городской клуб кинологии и фелинологии „Щит“.