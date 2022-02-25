До 80 танков и 10 самолетов: в Минобороны сообщили о потерях оккупантов

За время вторжения российская армия потеряла уже 2800 солдат.
Со времени российского вторжения в Украину вооруженные силы РФ понесли значительные потери в военной технике и среди личного состава.
Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.
По ориентировочным данным оборонного ведомства, по состоянию на 15.00 войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери:
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
Напомним, 25 февраля во время атаки оккупантов в Черниговской области было уничтожено около двух десятков танков.
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