До 80 танков и 10 самолетов: в Минобороны сообщили о потерях оккупантов

До 80 танков и 10 самолетов: в Минобороны сообщили о потерях оккупантов

За время вторжения российская армия потеряла уже 2800 солдат.

Со времени российского вторжения в Украину вооруженные силы РФ понесли значительные потери в военной технике и среди личного состава.

Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

По ориентировочным данным оборонного ведомства, по состоянию на 15.00 войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери:

танки – до 80 единиц;

боевые бронированные машины разных типов — 516;

самолеты – 10;

вертолеты — 7;

личного состава — 2800.

Напомним, 25 февраля во время атаки оккупантов в Черниговской области было уничтожено около двух десятков танков.

Читайте также: