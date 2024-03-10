До 9 градусов мороза: синоптики предоставили неожиданный прогноз погоды на 11 марта (карта)

Синоптики обновили прогноз погоды. Первый день рабочей недели будет ясным, но иногда морозным.

Прогноз погоды в Украине на 11 марта свидетельствует, что нас ожидает облачность с прояснениями, а иногда мороз до 9°.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр.

Да. синоптики обещают в первый день рабочей недели ночью в Закарпатье, Прикарпатье, днем в западных, местами Одесской и Винницкой областях дождь, а на остальной территории осадки не предусматривают.

Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Ветер в понедельник будет юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

в юго-западной части ночью — 0-5° тепла, днем — 5-10° тепла,

в Закарпатье — до 14°,

на остальной территории ночью — 1-6° мороза,

на северо-востоке — до 9° мороза, днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 11 марта по Киевской области.

В Киевской области 11 марта ожидается облачность с прояснениями, без осадков.

Ветер в Киевской области обещают юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью — 1-6° мороза, днем — 3-8° тепла.

В Киеве ночью — 2-4° мороза, днем — 4-6° тепла.

Напомним, ранее ТСН сообщил, что зимой в Киеве было рекордно тепло и влажно. Средняя температура воздуха составляла 0,3°С, что выше климатической нормы на 2,8°С. Это время года стало третьим в перечне самых теплых зим с 1881 года.

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