До каких пор будет продолжаться марафон "Единые новости": в Минкульте ответили

Министр культуры сказал, что марафон нужен для единых подходов, которые будут разбивать пропаганду.

Марафон "Единые новости" будет продолжать работу, пока продолжается война в Украине.

Об этом министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий сказал в интервью "Голосу Америки".

"Я говорил и говорю, что пока есть война, нам нужен Единый марафон. Он нужен для того, чтобы мы делали единые подходы, которые будут разбивать пропаганду, которую делает Российская Федерация по отношению к нам", – высказался министр.

По его мнению, марафон "Единые новости" может быть платформой, "где мы все это можем проговаривать и избавляться от российских вражеских нарративов, которые были заложены в разные периоды развития Украины".

Точицкий отметил важность создания действительно стратегической коммуникации настоящего не только для внешнего мира, но и внутри страны.

"И без реального обсуждения происходящих процессов будет достаточно сложно выиграть эту войну", – добавил министр.

К слову, Центр противодействия дезинформации сообщил, что россияне активизировали фейк-кампанию о "создании концлагерей" в Украине.

Читайте также: