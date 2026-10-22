До каких пор Россия будет бить по гражданским в Украине: лейтенант раскрыл тактику Кремля

Ракетный удар / © ТСН.ua

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Россия продолжает использовать террор против гражданских как главный рычаг давления во время международных переговоров. Не исключена активизация вражеских ударов в момент встреч в трехстороннем формате.

Об этом написал экс-руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Сил обороны Украины Андрей Коваленко.

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«россия, скорее всего, планирует совершать удары по гражданской инфраструктуре и людям в аккурат до встреч в трехстороннем формате», — говорится в заявлении.

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Коваленко напомнил о Нормандском формате и отметил, что Россия регулярно совершала обстрелы гражданских или наносила удары на фронте, пытаясь использовать это во время переговоров как инструмент давления. Лейтенант отметил, что именно так Москва понимает дипломатию — через террор и угрозы.

В то же время Коваленко подчеркнул, что у Силы обороны Украины также есть возможности для нанесения противнику болезненных ударов.

«Хотелось бы, конечно, чтобы любые встречи проходили под прекращение огня, но рф сознательно избегает этого. А у США нет инструментов давления, а применять те, которые возможно, — не хотят», — резюмировал экс-руководитель ЦПД.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по данным разведки Россия определила приоритеты для новых массированных ударов по стране на ближайшие недели, пользуясь задержками в поставках систем ПВО и ослаблением давления со стороны отдельных партнеров. В связи с этим Зеленский поручил Минобороны, военному командованию и МИДу передать международным союзникам данные об имеющихся угрозах и призвал их как можно быстрее ускорить передачу уже согласованных пакетов оборонной помощи.

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