До каких пор в Украине будут продолжаться отключения света: у Шмыгаля назвали месяц

Советник премьера также предупредил украинцев, что зима будет "неотвратимо тяжелой".

Отключения света в Украине, которые начались с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября 2024 года. А зимой дефицит в энергосистеме ожидается даже при высоких температурах.

Об этом советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко сообщил на пресс-конференции 16 мая.

"Если говорить об ограничениях, начавшихся сутки назад, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов", — заявил Бойко.

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Он объяснил, что в августе-сентябре украинская атомная генерация будет выходить из активной фазы ремонтов, в то же время в энергосистеме еще будет большое количество солнечной генерации. Также нагрузка на энергосистему снизится при еще теплой погоде.

"Если говорить о мае, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не такая холодная погода ", – заметил член наблюдательного совета "Укрэнерго".

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Бойко объяснил, что когда снизилась температура воздуха, украинцы начали активно использовать обогреватели, так что в энергосистеме возник дефицит даже с учетом активного импорта электроэнергии.

"С целью удержания энергосистемы в сбалансированном состоянии и недопущения аварий, диспетчеры были вынуждены прибегать к экстраординарным мерам и применять отключения потребителей", – сказал советник премьера.

Он предупредил украинцев, что зима будет "неотвратимо тяжелой", и что нет шансов на полное восстановление уничтоженной за два месяца генерации. Так что зимой даже в теплую погоду не удастся избежать дефицита в энергосистеме.

Напомним, вечером 15 мая в ряде регионов Украины были применены экстренные отключения света из-за тяжелой ситуации в энергосистеме.

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