"До какого прилета вы будете слушать эту х**ню?": в Одессе разразился скандал из-за российской музыки

К сожалению, после почти двух лет войны не все украинцы отдают себе отчет, почему следует отказываться от всего, что связано с РФ.

Так, в Одессе разразился скандал из-за российской музыки. Неравнодушный гражданин поинтересовался у любителей вражеского контента, когда они перестанут это слушать.

Видео обнародовали местные телеграм-каналы.

В Одессе разразился скандал из-за российской музыки

Ценители музыки артистов из РФ сначала посоветовали парню, сделавшему им замечание, пойти домой. На что он резко ответил, что находится в своем городе, поэтому лучше им самим убраться.

"Вам ракет не хватает? До какого прилета вы будете слушать эту х**ню? Пока рядом не в**бет?", – эмоционально выразился парень

При этом он добавил, что ранее придерживался почти идентичного мнения, якобы "музыка вне политики". Но сменил ее прилет российской ракеты.

Напомним, в Украине запретили русскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве.

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