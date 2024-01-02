"До какого прилета вы будете слушать эту х**ню?": в Одессе разразился скандал из-за российской музыки

К сожалению, после почти двух лет войны не все украинцы отдают себе отчет, почему следует отказываться от всего, что связано с РФ.
Так, в Одессе разразился скандал из-за российской музыки. Неравнодушный гражданин поинтересовался у любителей вражеского контента, когда они перестанут это слушать.
Видео обнародовали местные телеграм-каналы.
Ценители музыки артистов из РФ сначала посоветовали парню, сделавшему им замечание, пойти домой. На что он резко ответил, что находится в своем городе, поэтому лучше им самим убраться.
"Вам ракет не хватает? До какого прилета вы будете слушать эту х**ню? Пока рядом не в**бет?", – эмоционально выразился парень
При этом он добавил, что ранее придерживался почти идентичного мнения, якобы "музыка вне политики". Но сменил ее прилет российской ракеты.
Напомним, в Украине запретили русскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве.
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