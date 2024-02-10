До какого возраста могут мобилизовать в Украине: адвокат дал четкий ответ

Юрист отметил, что мужчины старше 60 лет могут присоединиться к рядам ВСУ по собственному желанию и быть добровольцами.
Верховная Рада 6 февраля проголосовала за продление действия военного положения и мобилизации – до 13 мая 2024 года. Поэтому мужчины призывного возраста будут получать повестки и могут быть мобилизованы в армию.
До какого возраста, согласно действующему законодательству, могут мобилизовать в украинскую армию, пишет OBOZ.UA, ссылаясь на комментарий адвоката Ростислава Кравца.
Как объясняет юрист, запас военнообязанных делится на две категории.
К запасу первой категории относятся военнообязанные, которые проходили военную службу и получили за это время военно-учетную специальность.
Вторая категория – военнообязанные, которые служили, но не получили военно-учетную специальность, или вообще не проходили службу, отмечает адвокат Ростислав Кравец.
Согласно статье 28 закона "О воинской обязанности и военной службе", запас военнообязанных делится на два разряда в зависимости от возраста.
Военнообязанные, которые находятся в запасе и имеют звание рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:
- первый разряд – до 35 лет;
- второй разряд – до 60 лет.
Военнообязанные офицерского состава в запасе тоже делятся на разряды по возрасту:
первый разряд:
- младший офицерский состав – до 45 лет;
- старший офицерский состав: майор (капитан 3-го ранга), подполковник (капитан 2-го ранга) – до 50 лет;
- полковник (капитан 1-го ранга) – до 55 лет;
- высший офицерский состав – до 60 лет.
второй разряд:
- младший и старший офицерский состав – до 60 лет;
- высший офицерский состав – до 65 лет.
Максимальный возраст для пребывания в запасе второго разряда – это максимальный возраст для пребывания в запасе ВСУ и других военных формирований.
"Соответственно, мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку достигли предельного возраста пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают своенного учета", — объяснил Ростислав Кравец.
В то же время юрист добавил, что граждане старше 60 лет могут присоединиться к рядам ВСУ по собственному желанию и быть добровольцами.
Напомним, ранее народный депутат, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заметил, что в Украине введут сертификаты военнообязанных для граждан мобилизационного возраста, который начинается с 27 лет и заканчивается после 60.
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