До какого возраста могут мобилизовать в Украине: адвокат дал четкий ответ

Юрист отметил, что мужчины старше 60 лет могут присоединиться к рядам ВСУ по собственному желанию и быть добровольцами.

Верховная Рада 6 февраля проголосовала за продление действия военного положения и мобилизации – до 13 мая 2024 года. Поэтому мужчины призывного возраста будут получать повестки и могут быть мобилизованы в армию.

До какого возраста, согласно действующему законодательству, могут мобилизовать в украинскую армию, пишет OBOZ.UA, ссылаясь на комментарий адвоката Ростислава Кравца.

Как объясняет юрист, запас военнообязанных делится на две категории.

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К запасу первой категории относятся военнообязанные, которые проходили военную службу и получили за это время военно-учетную специальность.

Вторая категория – военнообязанные, которые служили, но не получили военно-учетную специальность, или вообще не проходили службу, отмечает адвокат Ростислав Кравец.

Согласно статье 28 закона "О воинской обязанности и военной службе", запас военнообязанных делится на два разряда в зависимости от возраста.

Военнообязанные, которые находятся в запасе и имеют звание рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:

первый разряд – до 35 лет;

второй разряд – до 60 лет.

Военнообязанные офицерского состава в запасе тоже делятся на разряды по возрасту:

первый разряд:

младший офицерский состав – до 45 лет;

старший офицерский состав: майор (капитан 3-го ранга), подполковник (капитан 2-го ранга) – до 50 лет;

полковник (капитан 1-го ранга) – до 55 лет;

высший офицерский состав – до 60 лет.

второй разряд:

младший и старший офицерский состав – до 60 лет;

высший офицерский состав – до 65 лет.

Максимальный возраст для пребывания в запасе второго разряда – это максимальный возраст для пребывания в запасе ВСУ и других военных формирований.

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"Соответственно, мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку достигли предельного возраста пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают своенного учета", — объяснил Ростислав Кравец.

В то же время юрист добавил, что граждане старше 60 лет могут присоединиться к рядам ВСУ по собственному желанию и быть добровольцами.

Напомним, ранее народный депутат, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заметил, что в Украине введут сертификаты военнообязанных для граждан мобилизационного возраста, который начинается с 27 лет и заканчивается после 60.

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