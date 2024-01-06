До какого возраста военнообязанных могут мобилизовать в ВСУ — объяснение юриста

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Соответственно, мужчины призывного возраста, у которых нет отсрочки и способны выполнять воинскую обязанность, могут быть мобилизованы.
Юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал, кого и до какого возраста могут мобилизовать в Украине.
Этим он поделился с Фактами ICTV.
По словам Кравца, запас военнообязанных делится на первую и вторую категории. В запас первой относятся военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность. В запас второй категории относятся военнообязанные, которые не получили военно-учетной специальности во время прохождения военной службы или вообще не проходили службу.
Согласно статье 28 Закона "О воинской обязанности и военной службе", запас военнообязанных делится на два разряда, устанавливаемые в зависимости от возраста военнообязанных.
Военнообязанные, состоящие в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:
- первый разряд – до 35 лет.
- второй разряд – до 60 лет.
Военнообязанные находящиеся в запасе офицерского состава тоже делятся на разряды по возрасту.
Первый разряд:
- младший офицерский состав – до 45 лет;
- старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет;
- высший офицерский состав – до 60 лет.
Второй разряд:
- младший и старший офицерский состав – до 60 лет;
- высший офицерский состав – до 65 лет.
Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом пребывания в запасе Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Соответственно, мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают из военного учета.
Однако мужчина даже по достижении 60 лет может пойти в ряды ВСУ по собственному желанию и стать добровольцем.
Кого могут мобилизовать в 2024 году
По закону, мобилизовать могут следующие категории мужчин:
- военные (в том числе контрактники), окончившие службу до 24 февраля 2022 года, не достигли предельного возраста пребывания на службе и пригодны по состоянию здоровья;
- пригодные по состоянию здоровья мужчины от 25 до 60 лет без опыта военной службы;
- мужчины в возрасте от 18 лет, согласившиеся на контрактную службу;
- ограниченно пригодные во время военного положения мужчины с опытом и без опыта службы;
- сняты и исключены с военного учета до 24 февраля 2022 года, полностью или ограниченно пригодны к службе во время военного по решению ВВК;
- лица с инвалидностью, если они добровольно мобилизуются;
- лица, имеющие право на отсрочку по семейным обстоятельствам, могут быть призваны только добровольно на службу по месту жительства.
Напомним, в Украине появилась новая инициатива по бронированию трудоустроенных мужчин от мобилизации. Критерием должна стать уплата ими значительного налога на доходы, то есть фактически – размер официальной зарплаты. ТСН.ua собрали все, что известно о скандальном предложении.
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