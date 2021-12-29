До Киева за 37 минут: "Большая стройка" запустила Kyiv City Express между Васильковом и столицей

До Киева за 37 минут: "Большая стройка" запустила Kyiv City Express между Васильковом и столицей

Между Киевом и станцией Васильков-2 начали курсировать прямые пригородные поезда.

Это стало возможным после проведенного в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" ремонта и электрификации 11-километрового участка путей. Теперь время в пути от центра Василькова до Киева будет составлять 37 минут.

О начале работы нового маршрута, ставшего частью проекта Kyiv City Express, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Мы начали воплощать этот проект летом – в максимально короткие сроки наладили все необходимые процессы – и уже сегодня жители Василькова наконец-то получили комфортную альтернативу автомобильному транспорту. Мы ожидаем, что в будни пассажиропоток на маршруте будет достигать отметки 5-7 тысяч пассажиров в сутки. Киевщине нужны такие проекты, как Kyiv City Express, Киевская обходная дорога. Они помогут разгрузить Киев от крупнейших в Европе пробок", — рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Ранее пассажирские поезда доезжали только до станции Васильков-1, которая, несмотря на название, расположена в поселке Калиновка в 10 километрах от самого Василькова.

В ходе реконструкции на участке Васильков-1 - Васильков-2 было установлено 258 опор, электрифицированы 11 км путей, проведена модернизация 4 железнодорожных переезда. Были также капитально отремонтированы более 10 км путей и расчищена полоса отвода от растительности. Для управления стрелками и сигналами на обновленном участке применяется современная микропроцессорная система.

Для запуска нового маршрута в центре Василькова была также построена новая пассажирская платформа, оснащенная системами звукового оповещения, видеонаблюдения и информационными табло.

"Последний железнодорожный инфраструктурный проект, реализованный для пассажиров, — экспресс в Борисполь. До этого за десятки лет было построено ровно 0 км новой инфраструктуры для пассажиров", — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

На новом маршруте ежедневно будет выполняться 18 рейсов электропоездов.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский, инициатор программы "Большая стройка", объявил о старте проекта масштабного обновления украинской железной дороги, предполагающего модернизацию и электрификацию существующих путей, строительство новых, создание новых маршрутов, производство новых пассажирских поездов и обновление парка грузовых вагонов.