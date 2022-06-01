До конца 2022 года украинцам повысят пенсии трижды: когда и насколько

До конца 2022 года украинцам повысят пенсии трижды: когда и насколько

В 2022 году на Украине запланировано несколько этапов повышения пенсий. До конца года можно ожидать еще три повышения. Когда и кому ждать надбавку – в материале ТСН.ua

По информации Минсоцполитики, в конце года средняя пенсия составит 4,5 тысяч гривен. До конца 2022 года пенсии будут повышаться в июле, октябре и декабре.

В июле вырастет размер пенсионных выплат, привязанных к прожиточному минимуму. Минимальная пенсия в июле вырастет до 2 027 грн, максимальная – до 20 270 грн.

В октябре будут сделаны следующие перерасчеты пенсий:

Минимальная пенсия для украинцев в возрасте от 70 лет при наличии полного стажа (35 лет — для мужчин, 30 лет — для женщин) будет составлять 3 000 грн.

при наличии полного стажа (35 лет — для мужчин, 30 лет — для женщин) будет составлять Минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров от 65 лет при наличии у них достаточного стажа (30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин) составит 2 680 грн.

при наличии у них достаточного стажа (30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин) составит Для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, а это 1,7 млн украинцев, будет установлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 300 грн.

В декабре 2022 года пенсионные надбавки увеличатся из-за повышения прожиточного минимума.

Минимальная пенсия вырастет до 2 093 грн, максимальная — до 20 930 грн.

Для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа (30 лет – для женщин и 35 лет – для мужчин) минимальная пенсия будет составлять 2 500 грн.

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