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До конца 2024 года Украина получит от США большие пакеты помощи: Зеленский озвучил стоимость

До конца 2024 года Украина получит от США большие пакеты помощи: Зеленский озвучил стоимость

Военная помощь для Украины / Фото: ТСН.ua

Американская помощь будет поступать в течение октября-декабря.

Украина получит до конца 2024 ряд пакетов военной помощи от США стоимостью 500-750 млн долларов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью в эфире национального телемарафона.

По его словам, такой была договоренность с президентом США Джо Байденом, с которым украинский лидер общался недавно.

“Договорились, что мы будем получать раз в две-три недели пакеты усиления армии. Подробностей не буду говорить. Пакеты, я думаю, будут большие от полумиллиарда до 750 млн долларов”, — отметил президент.

Зеленский добавил, что целью этой помощи является усиление Украины в ближайшие месяцы — октябре-декабре.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "УКРАИНСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ И ОКОНЧАНИЕ ГОРЯЧЕЙ ФАЗЫ ВОЙНЫ! ИНТЕРВЬЮ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО"

Напомним, Министерство обороны США в среду, 16 октября, объявило о 67-м пакете военной помощи "для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны".

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