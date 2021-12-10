До конца года 170 семей защитников Украины получат жилье — Лапутина

Министр сообщила, что в следующем году дома получат 4 тыс. человек, а это почти вся очередь, за которую отвечает Минветеранов.

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина во время форума "Ветеран – общине: потенциал, умноженный на доверие" в Краматорске заявила, что уже до конца этого года еще 170 семей защитников Украины получат жилье.

Об этом пишет Укринформ.

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Министр отметила, что в прошлом году этого не позволил сделать размер бюджета. В то же время почти 300 млн гривен уже перечислено на дома ветеранам войны на Востоке.

"В прошлом году бюджет предусматривал также очень мало денег на жилье. А жилье является основной вещью, то есть если у человека нет дома, то сколько его не реабилитируй, он будет непривычен. И в этом году благодаря усилиям государства, а также благодаря усилиям общественности мы достигли того, что еще 282 млн гривен уже перечислено на казначейство, и уже есть перераспределение на области на получение жилья участникам АТО/ООС, которые ушли на защиту страны и оставили свои дома, и уже восемь лет им негде жить. Благодаря усилиям, еще 170 семей получат жилье уже до конца года. И это практические вещи", — сказала Лапутина.

Министр также подчеркнула, что на следующий год уже заложено в бюджете 5,5 млрд гривен на жилье по всем субвенциям. Лапутина добавила, что получить собственные дома смогут 4 тыс. человек. Это почти вся очередь, за которую отвечает Минветеранов.

Напомним, во время выступления в Верховной раде Владимир Зеленский заявил, что уже в следующем году все ветераны войны на востоке получат квартиры.

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