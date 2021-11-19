До конца года "Большая стройка" завершит ремонт 634 км Дороги Единства М-30

До конца года "Большая стройка" завершит ремонт 634 км Дороги Единства М-30

634 километра автодороги М-30 Стрый-Изварино планируется отремонтировать до конца текущего года в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В настоящее время работы продолжаются в 8 областях.

Об этом сообщила Facebook-страница Укравтодора.

"На сегодня финишный слой уже готов на 520 км, что составляет 82% от плана", - отметили в автодоре.

В частности, на Львовщине проводится капитальный ремонт 43-километрового участка от начала автодороги М-30 в Стрые до границы области. По всей протяженности участка нанесен финишный слой покрытия. Вдоль дороги продолжаются работы по организации движения и нанесению разметки.

В Ивано-Франковской области ремонтируется отрезок трассы от границы со Львовской областью до Рогатина протяженностью 16,9 км. Участок протяженностью 14,9 км от Рогатина до границы с Тернопольской областью уже завершен.

На Тернопольщине ремонтом охвачены 66,3 км автодороги. Ремонт 48,7 км и восстановление 6 мостов уже завершено. На другом участке капитального ремонта протяженностью 17,6 км уже нанесен финишный слой покрытия и отремонтированы 3 моста. Последний участок, где продолжаются работы, – в черте города Бережаны.

На Хмельнитчине проводится реконструкция и капитальный ремонт по маршруту Хмельницкий – граница Винницкой области. Протяженность участка составляет 42 км.

В Черкасской области полностью завершена реконструкция и текущий средний ремонт двух участков общей протяженностью 10 км. Также идет текущий средний ремонт участка протяженностью 13 км, 5 км из которых уже в финишном слое покрытия.

Уже завершены работы от границы Черкасчины до Кропивницкого. Еще продолжаются работы на обходе областного центра Кировоградщины.

Также финишировало восстановление участка трассы от границы Кировоградской области до Днепра. На маршруте город Днепр – Павлоград завершается нанесение дорожной разметки.

В Донецкой области восстановлены участки возле Покровска. Перед Покровском ведутся работы по нанесению разметки и организации дорожного движения.

Трасса М-30 Стрый-Изварино, известная как "Дорога Единства", соединяет западные области Украины с восточными. Протяженность этой трассы составляет около 1400 км.

Как ранее сообщалось, в планах программы "Большая стройка" до конца 2024 года — восстановить и построить 24 тыс. км автодорог по всей Украине.