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До конца года "Большая стройка" завершит ремонт 634 км Дороги Единства М-30

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До конца года "Большая стройка" завершит ремонт 634 км Дороги Единства М-30

634 километра автодороги М-30 Стрый-Изварино планируется отремонтировать до конца текущего года в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В настоящее время работы продолжаются в 8 областях.

Об этом сообщила Facebook-страница Укравтодора.

"На сегодня финишный слой уже готов на 520 км, что составляет 82% от плана", - отметили в автодоре.

В частности, на Львовщине проводится капитальный ремонт 43-километрового участка от начала автодороги М-30 в Стрые до границы области. По всей протяженности участка нанесен финишный слой покрытия. Вдоль дороги продолжаются работы по организации движения и нанесению разметки.

В Ивано-Франковской области ремонтируется отрезок трассы от границы со Львовской областью до Рогатина протяженностью 16,9 км. Участок протяженностью 14,9 км от Рогатина до границы с Тернопольской областью уже завершен.

На Тернопольщине ремонтом охвачены 66,3 км автодороги. Ремонт 48,7 км и восстановление 6 мостов уже завершено. На другом участке капитального ремонта протяженностью 17,6 км уже нанесен финишный слой покрытия и отремонтированы 3 моста. Последний участок, где продолжаются работы, – в черте города Бережаны.

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На Хмельнитчине проводится реконструкция и капитальный ремонт по маршруту Хмельницкий – граница Винницкой области. Протяженность участка составляет 42 км.

В Черкасской области полностью завершена реконструкция и текущий средний ремонт двух участков общей протяженностью 10 км. Также идет текущий средний ремонт участка протяженностью 13 км, 5 км из которых уже в финишном слое покрытия.

Уже завершены работы от границы Черкасчины до Кропивницкого. Еще продолжаются работы на обходе областного центра Кировоградщины.

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Также финишировало восстановление участка трассы от границы Кировоградской области до Днепра. На маршруте город Днепр – Павлоград завершается нанесение дорожной разметки.

В Донецкой области восстановлены участки возле Покровска. Перед Покровском ведутся работы по нанесению разметки и организации дорожного движения.

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Трасса М-30 Стрый-Изварино, известная как "Дорога Единства", соединяет западные области Украины с восточными. Протяженность этой трассы составляет около 1400 км.

Как ранее сообщалось, в планах программы "Большая стройка" до конца 2024 года — восстановить и построить 24 тыс. км автодорог по всей Украине.

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