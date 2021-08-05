До конца года проезд новыми Запорожскими мостами с Левого на Правый берег будет открыт, - Тимошенко

До конца года проезд новыми Запорожскими мостами с Левого на Правый берег будет открыт, - Тимошенко

В Запорожье, где на прошлой неделе оба берега Днепра были соединены вантовым мостом, Первая Леди Украины Елена Зеленская и заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сегодня, 5 августа, проверили ход работ, совершив пешую прогулку по уже установленным пролетным конструкциям.

Фото из Запорожья на своей странице в Facebook опубликовал Кирилл Тимошенко.

Кирилл Тимошенко / Facebook

"Нет ничего лучше, чем видеть, как амбициозные планы воплощаются в жизнь", - написал замглавы ОП.

Он также напомнил, что впервые проект строительства мостов в Запорожье появился в Генплане города еще в 1965 году. Мосты неоднократно начинали строить, но начатое не доводили до конца, превратив объект в один из самых масштабных недостроев Украины.

Кирилл Тимошенко / Facebook

В 2020 году, с началом программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", Запорожские мосты наконец начали достраивать без остановки. В итоге, уже в декабре 2020-го было открыто движение верховой частью балочного моста, а неделю назад была уложена последняя секция 3400-тонной металлоконструкции вантового моста, которая полностью соединила оба берега Днепра.

"Уже в этом году по новой автомагистрали можно будет проехать с Левого на Правый берег. Запорожцы, которые давно страдают от пробок, вздохнут с облегчением", - написал Тимошенко.

С инженерной точки зрения, новые мосты - это сложный комплекс с автомагистралью протяженностью 9,1 км, шестью развязками, 26 искусственными сооружениями и 4 внеклассными мостами.

Окончательна реализация проекта строительства Запорожских мостов, который стал флагманским для всей программы "Большая стройка", даст мощный импульс для развития одного из крупнейших индустриальных центров страны, уверен Тимошенко.

Напомним, сегодня Первая Леди Украины Елена Зеленская посетила также остров Хортица, на котором в рамках ее инициативы "Без барьеров" заканчивается подготовка к открытию для посещений Кургана Единства. Восхождение на курган смогут совершить все желающие, включая представителей маломобильных групп населения, так как объект будет выполнен с соблюдением самых современных требований инклюзивности.

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