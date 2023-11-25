"До конца не верил, что это произойдет": боец "Азова" рассказал о российском плене и обмене

Военный отметил, что выжить в российском плену помогло то, что его удерживали вместе с поддерживавшими друг друга украинцами.

Боец "Азова" Святослав Серый, почти год проведший в российском плену, рассказал о подробностях содержания и обмена.

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Об этом он рассказал в своем интервью ТСН.

"С каждым месяцем становится труднее, особенно, если ты находишься в одном и том же месте, потому что любой твой выход или какие-то переезд он чуть-чуть тебя оживляет. Мозг воспринимает этот процесс, как какую-то деятельность, выживание и ты понимаешь, что ты Что ты делаешь... Когда ты постоянно в тех же условиях, ужасных, которые не меняются и не имеет даже никакого намека, что они станут лучше хоть когда-то, это очень плохо как физически, так и ментально. за счет того, что мы сидели своим коллективом, мы сидели "азовцами" отдельно. Мы ментально близки и нам вместе было легче держаться, друг друга поддерживать", — вспоминает Серый.

Он рассказал, что на обмен его увезли самолетом из Таганрога и это единственный раз, когда он побывал в России.

"Вывели из подвалов, запихали нас в одну камеру всех и мы там просто ждали. Я лично до последнего думал, что это просто этап куда-то дальше — либо в Таганрог, либо в Ростов, либо еще куда-то в глубинку... Первой соломинкой надежды... что возможно это вероятно обмен, это когда мы увидели под ногами авиационные плиты... Логики в их действиях (россиян) очень мало, поэтому было очень опасно сразу надеяться, что ты уже летишь домой. пока мужчина в автобус не зашел и не сказал "Слава Украине!" Можете разговаривать на украинском языке. Вы дома", у меня все-таки были сомнения на счет того, куда мы направляемся", — рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные взяли в плен российского военного, который хотел сократить срок своего заключения путем подписания контракта с вооруженными силами РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что полицейский рассказал, как пережил блокаду Мариуполя, плен и вернулся на службу.

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