До конца недели в Украине ожидается смена погоды: синоптик предупредил о похолодании и заморозках

До конца недели нас ждет смена температуры.
Украинцев предупреждают о неустойчивой погоде в ближайшие дни. Следует ожидать осадков и понижения температуры.
Об этом написал синоптик Игорь Кибальчич на meteoprog.
Какая будет погода 4 мая
В четверг, 4 мая, на западе Украины ожидается дождь. Синоптик прогнозирует малоградиентное поле повышенного давления.
Осадки ожидаются местами и в центральных областях. На остальной территории Украины без существенных изменений.
Ветер будет переменным, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днем +17…+22 °С, в западных и северных областях похолодает до +9…+14 °С.
Погода в Украине 5 мая
В пятницу синоптик проносит небольшие, иногда умеренные дожди. В южных, центральных и восточных регионах возможны грозы. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с, при грозах порывистый.
Ночью на севере и западе будет до +2…+7 °С, на остальной территории страны +7…+12 °С. Днем +14…+19 °С, в западных областях будет прохладнее, +8…+13 °С.
Погода в выходные
"6-7 мая на фоне циклонической деятельности ожидается неустойчивая погода с дождями и существенным понижением температуры воздуха, начиная с западных и северных областей", — отметил синоптик.
Ветер — преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в субботу в западных и северных областях ночью составит лишь +1...+6°С, днем +7...+12°С; на остальной территории ночью +5…+10 °С, днем +13…+18 °С.
В воскресенье ночью будет +2...+7°С, в западной части Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0...-5°С; днем +9…+14 °С.
Напомним, уже известно, какой будет погода в Украине в мае.
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