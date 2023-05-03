До конца недели в Украине ожидается смена погоды: синоптик предупредил о похолодании и заморозках

До конца недели нас ждет смена температуры.

Украинцев предупреждают о неустойчивой погоде в ближайшие дни. Следует ожидать осадков и понижения температуры.

Об этом написал синоптик Игорь Кибальчич на meteoprog.

Какая будет погода 4 мая

В четверг, 4 мая, на западе Украины ожидается дождь. Синоптик прогнозирует малоградиентное поле повышенного давления.

Осадки ожидаются местами и в центральных областях. На остальной территории Украины без существенных изменений.

Ветер будет переменным, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днем +17…+22 °С, в западных и северных областях похолодает до +9…+14 °С.

Погода в Украине 5 мая

В пятницу синоптик проносит небольшие, иногда умеренные дожди. В южных, центральных и восточных регионах возможны грозы. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с, при грозах порывистый.

Ночью на севере и западе будет до +2…+7 °С, на остальной территории страны +7…+12 °С. Днем +14…+19 °С, в западных областях будет прохладнее, +8…+13 °С.

Погода в выходные

"6-7 мая на фоне циклонической деятельности ожидается неустойчивая погода с дождями и существенным понижением температуры воздуха, начиная с западных и северных областей", — отметил синоптик.

Ветер — преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в субботу в западных и северных областях ночью составит лишь +1...+6°С, днем +7...+12°С; на остальной территории ночью +5…+10 °С, днем +13…+18 °С.

В воскресенье ночью будет +2...+7°С, в западной части Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0...-5°С; днем +9…+14 °С.

Напомним, уже известно, какой будет погода в Украине в мае.

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