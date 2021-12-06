До конца суток и утром 7 декабря ожидается туман: в каких регионах будет плохая видимость на дорогах

Синоптики объявили І уровень опасности.
В большинстве областей Украины до конца суток и утром 7 декабря ожидается туман.
Об этом предупреждает ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 6 декабря, ночью и утром 7 декабря в большинстве областей туман, видимость 200-500 м, в западной части на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", — говорится в предупреждении.
В КГГА также сообщили о туме в Киеве и порекомендовали водителям:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров по дороге.
Также напоминается, что по прогнозам синоптиков на протяжении всей недели возможны снегопады.