До конца суток и утром 7 декабря ожидается туман: в каких регионах будет плохая видимость на дорогах

До конца суток и утром 7 декабря ожидается туман: в каких регионах будет плохая видимость на дорогах

Синоптики объявили І уровень опасности.

В большинстве областей Украины до конца суток и утром 7 декабря ожидается туман.

Об этом предупреждает ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 6 декабря, ночью и утром 7 декабря в большинстве областей туман, видимость 200-500 м, в западной части на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", — говорится в предупреждении.

В КГГА также сообщили о туме в Киеве и порекомендовали водителям:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров по дороге.

Также напоминается, что по прогнозам синоптиков на протяжении всей недели возможны снегопады.