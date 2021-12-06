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До конца суток и утром 7 декабря ожидается туман: в каких регионах будет плохая видимость на дорогах

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До конца суток и утром 7 декабря ожидается туман: в каких регионах будет плохая видимость на дорогах

Associated Press

Синоптики объявили І уровень опасности.

В большинстве областей Украины до конца суток и утром 7 декабря ожидается туман.

Об этом предупреждает ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 6 декабря, ночью и утром 7 декабря в большинстве областей туман, видимость 200-500 м, в западной части на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", — говорится в предупреждении.

В КГГА также сообщили о туме в Киеве и порекомендовали водителям:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров по дороге.

Также напоминается, что по прогнозам синоптиков на протяжении всей недели возможны снегопады.

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