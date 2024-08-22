До линии фронта меньше 5 км: в городе Донецкой области закрыли два микрорайона, не работают банки и ЦНАП

В Мирнограде на Донетчине, которое оказалось менее пяти километров до линии фронта, ситуация очень сложная. В городе из-за повышенной опасности закрыли на въезд два микрорайона.

Об этом сообщила заместитель председателя Мирноградской МВА Татьяна Сытник в комментарии "Общественное Донбасс".

Речь идет о микрорайонах "5/6" и "Западный". Теперь оттуда можно только уехать. В районах нет электричества, хотя в других частях города электро- и водоснабжение пока сохраняется. По словам чиновницы, часть жителей удаленного микрорайона "Новатор" неохотно соглашается на эвакуацию. Люди хотят переждать боевые действия в подвалах, мол они "отдалены" от линии фронта.

Между тем правоохранители и спасатели разыскивают около 500 детей для принудительной эвакуации. Сегодня в среднем выезжают полсотни семей — это около 120 детей.

"У нас есть адреса каждой семьи, есть большой список, где мы обозначаем дату, когда семья обещала эвакуироваться. Если семья эвакуируется не самостоятельно, то мы организуем транспортом, который есть в общине, подвоз к эвакопунктам в Покровске. Но некоторые даже скрывают от нас детей. Мы стараемся их искать", — рассказала Сытник.

Заметим, что местные власти города также начали эвакуацию учреждений и заведений. Так, прекратили работу ЦНАП, отделение пенсионного фонда, закрылись банки, а с 26 августа перестанут работать продуктовые магазины.

Напомним, на фоне наступления РФ в двух городах Донецкой области значительно усилили комендантский час. С 19 августа в Мирнограде и Селидово она действует с 15:00 до 11:00.

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