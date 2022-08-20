До мурашек: украинские хакеры сломали телевидение в Крыму и запустили обращение Зеленского (видео)

Украинские хакеры сломали российское пропагандистское телевидение в оккупированном Крыму и запустили архивное видеообращение президента Владимира Зеленского по поводу полуострова.

Кроме того, на запущенном ролике зафиксированы многочисленные украинские флаги в еще свободном от захватчиков Крыму. В частности, зафиксирована установка одного из флагов на горе Ай-Петри.

Соответствующау видеозапись опубликовал СтратКом ВСУ.

"Пусть каждый из российских чиновников, захвативших драгоценную землю в Крыму, помнит – это не та земля, где им будет покой", – предупреждал захватчиков Зеленский.

На ролике, транслировавшемся на российском "Первом каналле", также звучит песня Тины Кароль "Украина – это ты".

Напомним, накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что в повестке дня стоит вопрос поэтапной демилитаризации Крыма с последующей его деокупацией.

"Хлопок" в Крыму, истерика кремлевских марионеток и договоренности о разделе России - Марк Фейгин

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