До мурашек: Зеленский показал видео, как украинцы борются с тьмой

Видео посвящено памяти всех, "кто отдал жизнь, защищая свет".

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеоролик, на котором зафиксирована борьба украинцев с последствиями российских атак по энергетической инфраструктуре.

Соответствующее видео появилось в соцсетях главы государства.

Так, на ролике изображены кадры с моментами вражеских ударов по энергетике и жилым домам, с последствиями этих атак, ликвидацией пожаров и разгромленной инфраструктурой. Запечатлены на видео и темные улицы Киева, Львова и других городов.

"Вы видите темноту? Но это не темнота. Темнота сюда не дошла. Ее сюда не пустили. Потому что здесь жив свет. Его защищают те, кто знает, что у тьмы нет шансов", – говорится в титрах ролика.

Также отмечается, что видео посвящено памяти всех, "отдавших жизнь, защищая свет".

Светлые сердца украинцев сильнее любой тьмы! Спасибо всем, кто защищает наш свет! Кто одолевает и обеспечивает это своей храбростью! ____ The bright hearts of Ukrainians are stronger than any darkness! Thanks to everyone who protects our light! Who overcomes and secures it with they bravery! Опубликовано Владимиром Зеленским Пятница, 25 ноября 2022 г.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что вечером 25 ноября отключения электроэнергии продолжаются в большинстве областей Украины и Киеве. Речь идет о более чем 6 млн абонентов. Самая сложная ситуация в столице и области, на Одесщине, Львовщине, Винничине и Днепропетровщине.

Отметим, что в Украине работают более 4000 "Пунктів незламності", где можно согреться, зарядить телефоны и найти Интернет.

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