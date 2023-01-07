До областей доведены лимиты: в "Укрэнерго" предупредили о возможных аварийных отключениях света

В субботу, 7 января, в течение дня из-за похолодания в Украине может возрасти уровень потребления электроэнергии. Именно поэтому в областях возможны аварийные отключения света.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Отмечается, что на 11:00 7 благодаря выходному и праздничному дню утром потребление в Украине ниже, чем накануне. Впрочем, в течение дня прогнозируется рост уровня потребления.

"Для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты, которые действуют с 10:00 до 23:00. Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются", — отмечают в компании.

Напомним, в "Укрэнерго" дали неутешительный прогноз по отключению света. Значительное похолодание, ожидаемое в ближайшее время, приведет к стремительному увеличению потребления. Пока энергосистема не в состоянии покрыть его в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, в том числе и самой мощной — Запорожской АЭС.

Читайте также: