До окончания войны еще далеко: западные спецслужбы рассказали, чего ждать украинцам в ближайшем будущем

До окончания войны еще далеко: западные спецслужбы рассказали, чего ждать украинцам в ближайшем будущем

Западная разведка убеждена, что Россия начала извлекать уроки из-за поражения под Киевом.

Западная спецслужба также считает, что война в Украине будет продолжаться до конца года, ведь Путин может вернуться к пока отложенной цели захватить Киев.

Об этом сообщает BBC Россия.

Так, разведка западных стран видит некоторые признаки того, что Россия пытается решить проблемы, которые очень мешали ей в первые недели вторжения в Украину. Одно из них – уменьшение количества направлений наступления, что упрощает управление войсками.

В то же время, российская техника по-прежнему передвигается по длинным колоннам одними и теми же дорогами, что делает ее уязвимой для украинских атак. Кроме того, спецслужбы говорят, что украинские войска "продолжают действовать хитро и эффективно".

Однако отмечается, что до любого из возможных результатов этой войны пока далеко. Поэтому Запад готовится, что военную поддержку Украине придется оказывать в течение длительного времени, "возможно до конца этого года".

Издание отмечает, что в случае успеха России на Донбассе, Путин может вернуться к пока отложенным целям, например взятию Киева и Одессы.

"Российская армия по-прежнему втрое больше украинской, но вопрос в том, насколько умело она использует это преимущество, а также какие технические возможности украинцев. Именно поэтому Запад стремится направлять Украине все больше новейшего оружия и техники", — говорится в сообщении. .

Так, только вокруг Мариуполя задействовано 5-10 тыс. оккупантов. Российская армия пытается взять ВСУ на Донбассе "в клеще", но из-за того, что часть войск не выводится из Мариуполя, движения с юга пока нет. Поставленную Путиным задачу заблокировать украинские войска на "Азовстали" выполнить непросто. Для этого потребуется много войск, что будет останавливать россиян от мощного наступления на Донбассе. А российская армия и так уже потратила на Мариуполь гораздо больше времени, чем рассчитывала.

Следует отметить, что западные спецслужбы заметили снижение количества пусков ракет "Искандер". Это может означать, что российские военные сочли, что эти ракеты расходовались слишком быстро, ведь пополнять их запасы из-за сагкции почти невозможно.

Напомним, Россия выразила угрозу, что поставки оружия для Украины от НАТО и США государство-агрессорка будет расценивать как военную цель и атаковать.

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