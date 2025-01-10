До окрестностей города осталось 2 км: что происходит в Покровске Донецкой области

До Покровска Донецкой области от линии фронта до окраин города остается два километра. Ситуация в городе остается сложной.

Об этом рассказал руководитель Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире национального телемарафона.

"До окрестностей города остается где-то пару километров. Скажем так — до ближайшей точки окрестности. В принципе у нас ситуация с опасностью ухудшается каждый день. Речь идет об обстрелах. Интенсивность и количество каждый день растет", — рассказал чиновник.

Армия РФ использует полностью всю номенклатуру, которая у них есть для того, чтобы наносить удары по городу, окрестностям, и по селам, которые расположены вблизи Покровска. Это FPV-дроны, артиллерия, минометы и кабы.

"Что касается критической инфраструктуры, то почти вся уничтожена до основания. Кое-где у нас работают точки раздачи воды и несколько теплопунктов. Но энергетики нет, газоснабжения нет, большого водоснабжения нет ну и конечно и теплоснабжения нет", — говорит Добряк.

По его словам, в городе до сих пор остается около семи тысяч человек. Детей посреди них нет.

Напомним, бои за Покровск не утихают. Впрочем, на сегодняшнем этапе войны вряд ли говорится, что оккупанты стремятся окружить Покровск, прорвавшись со стороны Днепропетровской области.

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