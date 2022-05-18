"До побачення": российские оккупанты живут в ужасе от ночных атак партизан с ВСУ и учат украинский

"До побачення": российские оккупанты живут в ужасе от ночных атак партизан с ВСУ и учат украинский

В Запорожской области оккупанты уже обессилились от постоянных атак ВСУ.

Они готовы бросить все и сбежать домой.

Об этом оккупанты говорят в разговорах между собой, одну из которых перехватила СБУ.

Из разговора видно, что живут оккупанты на территории Запорожской области несладко, их постоянно атакуют Вооруженные силы Украины и постоянно, по их словам, прорываются ДРГ.

После разговора оккупанты прощаются по-украински словами "до свидания".

"Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходият… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже. Некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али... До побачення", — говорит оккупант своему товарищу, также воюющему в Украине.

Напомним, что житель села на Черниговщине Николай Куличенко, которого пытали и расстреляли российские солдаты — сумел вылезти из братской могилы и добраться до дома. Николая и двух его братьев кафиры обвинили в партизанщине и пытались выбить из них признание. Не получив нужной информации, в троих родных братьев рашисты выстрелили и зарыли их в поле.

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