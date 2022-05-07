"До полного удовлетворения дефицита еще неблизко": Корниенко о решении проблемы с горючим на АЗС

"До полного удовлетворения дефицита еще неблизко": Корниенко о решении проблемы с горючим на АЗС

В Верховной Раде сообщили, что на некоторых АЗС начинает появляться горючее.

В то же время для решения проблемы с поставкой горючего на заправки нужно еще немного времени, сколько именно - пока неизвестно.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко в эфире совместного телемарафона в субботу, 7 мая.

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Он рассказал о шагах, которые парламент принял для скорейшего разрешения дефицита. Это:

повысили предельные цены,

сделали более благоприятную регулировку,

подписали соглашения с европейскими странами о беспрепятственном снабжении топлива.

"Она (ситуация — ред.) не становится хуже, это уже хорошо. То есть появляется топливо на некоторых заправках, но еще понятно, что до полного удовлетворения дефицита еще неблизко. Правительство, во-первых, повысило предельные цены, сделало более благоприятное регулирование. Вчера подписала очень важное соглашение с Польшей и с другими европейскими странами. Они позволят почти без очередей и очень быстро пропускать бензовозы и цистерны с дизельным горючим в Украину. И я думаю, что это ускорит процесс насыщения рынка", — сказал вицеспикер главы ВР.

Корниенко отметил, что в Украине из-за вражеских ракетных и авиаударов не осталось мощностей, которые могли именно это обеспечивать.

"Это будет импорт, он будет дороже, а также нужно немного времени, чтобы его завезти. Все примерно говорят то же, что и я говорил. Надо какое-то время, несколько дней, неделю. Кто-то говорит до середины месяца, кто-то — до конца месяца" "Различные прогнозы. Будем делать все, чтобы это произошло быстрее", — заметил первый заместитель председателя Верховной Рады.

Напомним, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по актуальным вопросам деятельности исполнительной власти. На ней глава государства поставил правительству задачу устранения очередей на АЗС.

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