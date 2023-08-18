"До полной победы": Румыния пообещала поддерживать Украину столько, сколько нужно

Для Украины важно привлечь Румынию и румынский бизнес как партнера в восстановлении страны, отметил Шмыгаль.

Румыния будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. До полной победы.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку во время встречи в Бухаресте с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщил премьер-министр Украины в Telegram.

"Благодарны Румынии за поддержку Формулы мира президента Зеленского, за готовность тренировать украинских пилотов на современных западных самолетах, за поддержку членства в ЕС и НАТО, за конструктивную позицию по транзиту украинского зерна, за гостеприимство к более чем 125 тысячам украинцев, которые нашли в Румынии убежище от войны", — отметил Шмыгаль.

Обсудили также вопросы макрофинансовой помощи и создания Ukraine Facility для предоставления Украине до 50 млрд евро в течение четырех лет.

Денис Шмигаль и Марчел Чолаку

"Для нас важно привлечь Румынию и румынский бизнес как партнера в восстановлении Украины. Продолжаем консультации с партнерами по конфискации российских активов на такое масштабное восстановление. Работаем вместе для мира и развития Украины, Румынии и Европы", — резюмировал украинский премьер.

Напомним, ранее Румыния подтвердила, что будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

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