"До полной победы": Румыния пообещала поддерживать Украину столько, сколько нужно

Для Украины важно привлечь Румынию и румынский бизнес как партнера в восстановлении страны, отметил Шмыгаль.
Румыния будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. До полной победы.
Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку во время встречи в Бухаресте с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
Об этом сообщил премьер-министр Украины в Telegram.
"Благодарны Румынии за поддержку Формулы мира президента Зеленского, за готовность тренировать украинских пилотов на современных западных самолетах, за поддержку членства в ЕС и НАТО, за конструктивную позицию по транзиту украинского зерна, за гостеприимство к более чем 125 тысячам украинцев, которые нашли в Румынии убежище от войны", — отметил Шмыгаль.
Обсудили также вопросы макрофинансовой помощи и создания Ukraine Facility для предоставления Украине до 50 млрд евро в течение четырех лет.
"Для нас важно привлечь Румынию и румынский бизнес как партнера в восстановлении Украины. Продолжаем консультации с партнерами по конфискации российских активов на такое масштабное восстановление. Работаем вместе для мира и развития Украины, Румынии и Европы", — резюмировал украинский премьер.
Напомним, ранее Румыния подтвердила, что будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16.
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